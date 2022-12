Кевин Дюрант се изкачи с едно място във вечната ранглиста на стрелците в NBA

Кевин Дюран официално е под №15 във вечната ранглиста на стрелците в NBA, след като снощи вкара 32 точки за успеха на Бруклин Нетс в гостуването на Кливланд Кавалиърс със 117:125.

Лекият нападател така събра 26 497 точки в кариерата си до момента, което е с една повече от Тим Дънкан, за да го измести от мястото му в подреждането.

Следващата цел на Дюрант е Доминик Уилкинс с неговите 26 668, а на върха в подреждането все още е Карим Абдул-Джабар с внушителните 38 387 точки.

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 15th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/mBs8xOESF6