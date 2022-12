Хари Кейн постави два рекорда на любимия за англичаните „Боксинг дей“

Хари Кейн помогна на своя Тотнъм, за да спаси точката срещу Брентфорд при равенството 2:2 за откриването на „Боксинг дей“ в английската Висша лига, като така постави два рекорда с изпълнението си в средата на втората част.

Централният нападател вече има 10 гола в специалния коледен кръг от надпреварата, което го нарежда еднолично напред в класацията за най-резултантите играчи за празника, по данни на Opta.

10 - Harry Kane has now scored more Premier League goals on Boxing Day than any other player in the competition's history (10), scoring in all seven of his appearances on this day. Clockwork. pic.twitter.com/Kvnqwa1vpj