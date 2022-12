Треньорът на ПСЖ разкри кога ще се завърне Лионел Меси в състава му

Лионел Меси продължава да се наслаждава на отпуската си, като световен шампион по футбол, макар надпреварата във френската Лига 1 да се завръща на 28 декември. Страши-треньорът на ПСЖ - Кристоф Галтие, обяви на днешната си пресконференция, че аржентинецът няма да е на разположение за домакинството на Страсбург в сряда.

„Лео Меси ще се завърне в началото на януари“, каза специалистът, цитиран от клубния уебсайт.

