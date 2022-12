Манчестър Сити поддържа темпото на Арсенал за титлата след успех над Лийдс

Лийдс Юнайтед отстъпи с 1:3 на Манчестър Сити в последния мач от 17 кръг на английската Висша лига.

Родри откри резултата в последните секунди на първата част, а след почивката Ерлинг Холанд получи точни подавания на два пъти от Джак Грийлиш, за да продължи с отличната си голова форма.

Норвежкият таран обаче пропиля куп други положения, като двамата с Грийлиш се надпреварваха кой да изпусне по-чистото положение. Това обаче не се оказа фатално, макар основна роля да имаше испанският им колега от дефанзивния вал, озовавайки се на чиста позиция при рикошета през първото полувреме.

