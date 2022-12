Норвежкият нападател на Манчестър Сити – Ерлинг Холанд, продължава да чупи рекорд след рекорд. Голмайсторът на „гражданите” се разписа на два пъти при победата с 3:1 като гост на Лийдс в мач от 15-ия кръг на Висшата лига.

Попаденията на Холанд бяха под номер 19 и 20 за него в Премършип. Така той се превърна в играча, който най-бързо достига до двадесет попадения в английския шампионат. Холанд реализира 20 гола в едва 14 двубоя за първенство.

20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:



14 - Erling Haaland

21 - Kevin Phillips

23 - Andrew Cole

26 - Ruud van Nistelrooy

26 - Diego Costa

26 - Tony Yeboah



Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia