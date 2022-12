Нокаутът на Леон Едуардс над Камару Усман е избран за №1 през 2022 г. (ВИДЕО)

UFC реши тази година да отличи изпълнението на Леон Едуардс над Камару Усман от 20 август 2022 г. за №1 зрелище през изминалата година.

Шампионската битка в полусредна категория шокира света на смесените бойни изкуства, защото мнозина очакваха нигериецът да продължи да гази всичко живо по пътя си, но миг невнимание му коства не само пояса, но и го прати безпомощен на земята.

Едуардс успя да нанесе опустошителен ляв хайкик в главата на Усман, докато шампионът очакваше атака в тялото и направи грешка, присвивайки горната част на тялото си достатъчно, че да посрещне ритника с лице.

