Пеле е правил първи почти всички финтове от модерния футбол (ВИДЕО)

Кралят на футбола Пеле загуби живота си! 82-годишният бразилец се бореше с рак на дебелото черво от 2021 година насам, но накрая се предаде пред коварната болест.

Пеле притежаваше уникална техника и видео показа, че е правил първи почти всички финтове от модерния футбол.

Pelé est le plus grand, il a tout inventé 10-20-30 ans avant les autres cracks.. il avait tout, absolument tout.. alors oui le plus grand de tous les temps, indiscutablement et définitivement 🇧🇷 pic.twitter.com/hXJSSdQfEc