Статистиката показва, че Джуд Белингам е превзел Бундеслигата през 2022 г.

Джуд Белингам е едно от най-горещите имена на трансферния пазар в момента и причините за това съвсем не са толкова субективни, колкото свикнахме през годините с играчите от „острова“. Оказва се, че младият полузащитник на Борусия Дортмунд е лидер по два ключови показателя, които го нареждат сред елита на Първа Бундеслига.

Opta е преброила 472 единоборства за 19-годишния халф през цялата 2022 г. в германския елит, което го поставя на върха в тази класация. В същото време той е №1 по спечелени схватки на терена, излизайки победител в 260 от тези случаи.

472 - Jude Bellingham was involved 472 duels in the Bundesliga in 2022, winning 260 of them - both were competition-highs across the year. Diligent. #Opta2022 pic.twitter.com/UljLO18fKd