Кристияно Роналдо официално подписа с Ал-Насър

Кристияно Роналдо официално е футболист на саудитския тим Ал-Насър, слагайки край на спекулациите около своето бъдеще.

Португалецът бе представен преди минути с фланелката на клуба, но без да бъдат обявявани параметрите на договора му. Някои източници все пак смятат, че той ще остане 2 години там, а за целта ще прибира рекордните €200 млн. на сезон.

Припомняме, че Роналдо напусна Манчестър Юнайтед по скандален начин, давайки интервю, в което разкритикува не само треньорския щаб, но администрация на „червените дяволи“ и дори част от своите съотборници.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC