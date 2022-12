„Недисциплинираният“ Маркъс Рашфорд отново спаси Манчестър Юнайтед

Уувърхамптън Уондърърс отстъпи с 0:1 на Манчестър Юнайтед в ранния мач от 18 кръг в английската Висша лига.

Маркъс Рашфорд спаси своя тим със страхотно индивидуално изпълнение в 76', въпреки че трябваше да влиза от скамейката, защото Ерик тен Хаг го извади от титулярите заради дисциплинарни проблеми преди срещата.

Той вкара и второ попадение, но то бе отменено след намеса на ВАР, защото кълбото рикошира в ръката му, когато Жозе Са спаси удара му.

A narrow defeat at Molineux. ⏱🐺 pic.twitter.com/kIU53j5ou2

Давид Де Хеа накрая направи едно от редките си спасявания в мача, за да задържи „червените дяволи“ напред в резултата и така тимът му влезе в топ 4, изпреварвайки Тотнъм Хотспър при изиграни 16 мача.

„Вълците“ обаче остават в зоната на изпадащите с оглед липсата на достатъчно класа пред гола за тима вече половин година.

Ending the year with three big points! ➕3️⃣#MUFC || #WOLMUN