Бразилски национал си тръгва без пари от Ювентус

Бразилският национал Алекс Сандро ще си тръгне без пари през лятото от Ювентус, според Фабрицио Романо.

Левият бранител има контракт само до края на настоящата кампания, а по всичко личи той няма да бъде удължен.

Сандро пристигна в Торино през 2015 г. от Порто срещу €28 млн. Той е в преследване на мач №300 с екипа на „бианконерите“, като в този период вдигна 5 шампионски титли.

