Астън Вила удари новогодишна плесница на Тотнъм насред Лондон

Тотнъм Хотспър започна новата 2023 г. със загуба с 0:2 от Астън Вила, като това се превърна в седми пореден мач, в който „шпорите“ инкасират поне два гола във вратата си. Рекордът им е 8 от ноември 1988 г., според Opta.

