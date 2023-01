Огромен гаф в Манчестър Юнайтед: Пуснаха новогодишния календар на клуба с цял месец за Кристияно Роналдо

Манчестър Юнайтед допусна огромен гаф пред своите фенове, поставяйки Кристияно Роналдо на плаката за месец януари в новогодишния си календар, научихме от Goal.com.

Най-заклетите почитатели на „червените дяволи“ са останали неприятно изненадани от своя любим клуб, тъй като португалецът се постара много в последните два месеца, за да настрои всички срещу себе си и договорът му да бъде скъсан.

Ясно е, че печатът на календари отнема доста време и обичайно поръчките се реализират още през септември и октомври, но въпреки това в Юнайтед имаха повече от месец, за да коригират този проблем. Изглежда обаче това е минало под радара, защото официалният календар за 2023 г. вече е на стените на повечето хора, които са си го закупили.

May your new year get off to a better start than whoever put together the official 2023 Manchester United calendar pic.twitter.com/aJcLKkayAw