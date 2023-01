ПСЖ започна годината с провал в отсъствието на Меси и Неймар

Интригата във френската Лига 1 бе спасена в първия ден от новата 2023 г., тъй като Ланс се наложи с 3:1 над ПСЖ.

Пшемислав Франковски, Люис Опенда и Алекси Клод-Морис вкараха попаденията за домакините, докато единственото за гостите бе дело на младия Уго Екитике.

Мачът бе белязан от поредното отсъствие на Лионел Меси, който получи допълнителна почивка след триумфа си за световната купа. Също така Кристоф Галтие не можеше да разчита на Неймар след изпросения червен картон, който си изкара по празниците.

Килиан Мбапе не бе достатъчен за „парижани“, за да могат да измъкнат нещо от единствения си конкурент тази година за титлата.

Разликата между Ланс и ПСЖ в класирането вече е само 4 точки след 17 изиграни кръга, като дори Олимпик Марсилия има шанс да се доближи на 7 пункта до лидера, ако днес спечели гостуването си на Монпелие.

Thank you to the supporters that were present tonight. 👏❤️💙 pic.twitter.com/GK47mrEvmH