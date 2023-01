Байерн Мюнхен не се е отказал от Хари Кейн

Германският шампион Байерн Мюнхен не се е отказал от идеята да привлече звездата на Тотнъм Хари Кейн и през идното лято ще продължи с офанзивата си за нападателя. Журналистът Руди Галети дори твърди, че капитанът на Англия вече е говорил с ръководството на „баварците“ за свой трансфер на „Алианц Арена“.

В последните месеци и старши треньорът на Байерн Юлиан Нагелсман, и изпълнителният директор Оливер Кан изразиха открито възхищението си от качествата на Кейн, което също показва интересът на германците към нападателя. „Баварците“ виждат в лицето на Кейн идеален заместник на Роберт Левандовски, който премина в Барселона миналото лято.

През този сезон Кейн има 14 гола и 3 асистенции във всички турнири за „шпорите“, както и 2 попадения и 3 асистенции на Световното първенство в Катар. Договорът му с лондончани е до лятото на 2024-а година.

