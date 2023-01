В Саудитска Арабия демонстрираха гордостта си от пристигането на Роналдо (ВИДЕО)

Футболната звезда Кристиано Роналдо вече пристигна в Саудитска Арабия. Той кацна в Рияд с луксозен самолет, придружаван от своята половинка Джорджина Родригес.

Cristiano Ronaldo has just landed in Riyadh ahead of his move to Al Nassr 🟡🛬 #Ronaldo



Second part of medical will be done on Tuesday, then he will be unveiled as new signing.



🎥 @ariyadhiah_br pic.twitter.com/a4vPUbaHFP