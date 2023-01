Едва шести играч в историята на NBA има над 70 точки в един мач

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада продължава да ни изумява, като този път повод за удивление бе мачът между Кливланд Кавалиърс и Чикаго Булс, където едва за шести път в историята видяхме играч с над 70 точки в един мач. Името му е Донаван Мичъл.

26-годишната звезда на „кавалерите“ заби 71 точки в коша на „биковете“, за да се нареди до великани от ранга на Коби Брайънт (81), Уилт Чембърлейн (72, 73 на два пъти, 78 и 100), Дейвид Томпсън (73), Елджин Байлор (71) и Дейвид Робинсън (71).

