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Резултати от мачовете в НБА

Резултати от мачовете в НБА

24 Януари, 2025 10:42 246 1

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Лос Анджелис Лейкърс победи Бостън Селтик

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Индиана Пейсърс - Сан Антонио Спърс 140:110 (30:29, 30:28, 45:23, 35:30).

Портланд Трейлблейзърс - Орландо Меджик със 101:79 (18:21, 29:18, 27:20, 27:20)

Торонто Раптърс - Атланта Хоукс 122:119 (35:25, 30:34, 29:30, 28:30)

Милуоки Бъкс - Майми Хийт 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)

Далас Маверикс - Оклахома Сити Тъндър 121:115 (33:34, 27:28, 31:21, 30:32)

Денвър Нъгетс - Сакраменто Кингс 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

Голдън Стейт Уориърс - Чикаго Булс 131:106 (30:33, 33:31, 31:16, 37:26)

Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтик 117:96 (34:23, 33:25, 16:20, 34:28)

Лос Анджелис Клипърс - Вашингтон Уизардс 110:93 (30:20, 33:21, 26:31, 21:21)


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