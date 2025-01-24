Резултати от мачовете в НБА

Индиана Пейсърс - Сан Антонио Спърс 140:110 (30:29, 30:28, 45:23, 35:30).
Портланд Трейлблейзърс - Орландо Меджик със 101:79 (18:21, 29:18, 27:20, 27:20)
Торонто Раптърс - Атланта Хоукс 122:119 (35:25, 30:34, 29:30, 28:30)
Милуоки Бъкс - Майми Хийт 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)
Далас Маверикс - Оклахома Сити Тъндър 121:115 (33:34, 27:28, 31:21, 30:32)
Денвър Нъгетс - Сакраменто Кингс 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)
Голдън Стейт Уориърс - Чикаго Булс 131:106 (30:33, 33:31, 31:16, 37:26)
Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтик 117:96 (34:23, 33:25, 16:20, 34:28)
Лос Анджелис Клипърс - Вашингтон Уизардс 110:93 (30:20, 33:21, 26:31, 21:21)
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