Резултати от мачовете в НБА

Доналд Тръмп: Искам да се срещна с Путин! Това е абсолютно поле на смъртта и е време да му сложим край

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес посредством видеоконферентна връзка на делегатите на годишната среща на Световния икономически форум в Давос ...