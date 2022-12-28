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Цели 3 отбора вкараха по над 140 точки през изминалата нощ в NBA

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Цели 3 отбора вкараха по над 140 точки през изминалата нощ в NBA

  • nba-
  • атланта хоукс-
  • голдън стейт уориърс-
  • кливланд кавалиърс

И в двата случая бяха нужни продължения, за решаване на крайния изход

Цели 3 отбора вкараха по над 140 точки през изминалата нощ в NBA - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Изминалата нощ в NBA бе изключително интригуваща за неутралния зрител, защото станахме свидетели на цели 3 отбора, които записаха актив от над 140 точки. Парадоксът в случая е, че един от тях загуби срещата.

Става дума за Атланта Хоукс при гостуването на Голдън Стейт Уориърс, където „войните“ се наложиха със 143:141.

Кливланд Кавалиърс е другият тим, като там успехът дойде със 145:134 над Чикаго Булс, а звездата на вечерта бе Донован Мичъл, който стана едва шестият играч в историята с над 70 точки в една среща.

Ето и всички резултати от кръга:

  • Индиана Пейсърс 122:114 Торонто Раптърс
  • Кливланд Кавалиърс 145:134 Чикаго Булс
  • Филаделфия 76ърс 120:111 Ню Орлиънс Пеликанс
  • Шарлът Хорнетс 115:121 Лос Анджелис Лейкърс
  • Бруклин Нетс 139:103 Сан Антонио Спърс
  • Минесота Тимбъруувс 124:111 Денвърн Нъгетс
  • Хюстън Рокетс 106:111 Далас Маверикс
  • Голдън Стейт Уориърс 143:141 Атланта Хоукс
  • Портланд Трейл Блейзърс 134:106 Детройт Пистънс
  • Лос Анджелис Клипърс 100:110 Маями Хийт


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