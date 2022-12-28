Цели 3 отбора вкараха по над 140 точки през изминалата нощ в NBA

Изминалата нощ в NBA бе изключително интригуваща за неутралния зрител, защото станахме свидетели на цели 3 отбора, които записаха актив от над 140 точки. Парадоксът в случая е, че един от тях загуби срещата.
Става дума за Атланта Хоукс при гостуването на Голдън Стейт Уориърс, където „войните“ се наложиха със 143:141.
Кливланд Кавалиърс е другият тим, като там успехът дойде със 145:134 над Чикаго Булс, а звездата на вечерта бе Донован Мичъл, който стана едва шестият играч в историята с над 70 точки в една среща.
Ето и всички резултати от кръга:
- Индиана Пейсърс 122:114 Торонто Раптърс
- Кливланд Кавалиърс 145:134 Чикаго Булс
- Филаделфия 76ърс 120:111 Ню Орлиънс Пеликанс
- Шарлът Хорнетс 115:121 Лос Анджелис Лейкърс
- Бруклин Нетс 139:103 Сан Антонио Спърс
- Минесота Тимбъруувс 124:111 Денвърн Нъгетс
- Хюстън Рокетс 106:111 Далас Маверикс
- Голдън Стейт Уориърс 143:141 Атланта Хоукс
- Портланд Трейл Блейзърс 134:106 Детройт Пистънс
- Лос Анджелис Клипърс 100:110 Маями Хийт
🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀— NBA (@NBA) January 3, 2023
Donovan Mitchell became only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game as the @cavs won a thriller at home.
DeMar DeRozan: 44 PTS, 4 AST, 4 STL
For more, download the NBA app:
📲 https://t.co/WFdLNEjQ9Y pic.twitter.com/jXrRy3p4Ne
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА