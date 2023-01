Цели 3 отбора вкараха по над 140 точки през изминалата нощ в NBA

Изминалата нощ в NBA бе изключително интригуваща за неутралния зрител, защото станахме свидетели на цели 3 отбора, които записаха актив от над 140 точки. Парадоксът в случая е, че един от тях загуби срещата.

Става дума за Атланта Хоукс при гостуването на Голдън Стейт Уориърс, където „войните“ се наложиха със 143:141.

Кливланд Кавалиърс е другият тим, като там успехът дойде със 145:134 над Чикаго Булс, а звездата на вечерта бе Донован Мичъл, който стана едва шестият играч в историята с над 70 точки в една среща.

Ето и всички резултати от кръга:

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Donovan Mitchell became only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game as the @cavs won a thriller at home.



DeMar DeRozan: 44 PTS, 4 AST, 4 STL



For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/WFdLNEjQ9Y pic.twitter.com/jXrRy3p4Ne