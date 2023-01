Мениджърът на Нюкасъл се превърна в един от най-успешните английски специалисти на „острова“ само година след появата си

Старши-треньорът на Нюкасъл Юнайтед - Еди Хол, се превърна в един от най-успешните английски специалисти в историята на Висшата лига, отчитайки броя на победите, които донесе на тима в рамките на календарната година.

Официалната статистика сочи, че той е триумфирал в 21 мача, което го нарежда веднага зад Рой Евънс (22) и Кевин Кийгън (23 и 24). При това двамата работеха в зората на новия формат от шампионата преди трийсетина години.

„Свраките“ набързо се превърнаха в един от най-добрите клубове на „острова“, откакто Майк Ашли продаде активите си на саудитския Публичен инвестиционен фонд, държан от кралското семейство. Едно от първите действия тогава бе назначението на Хол за мениджър на отбора.

