Лионел Меси има устна договорка за бъдещето си в ПСЖ

Лионел Меси изглежда, че ще продължи кариерата си в ПСЖ на фона на всички слухове, че планира завръщане в Барселона, пенсия или дори трансфер в Близкия Изток. Фабрицио Романо днес съобщи, че е постигнато устно споразумение с клуба за подновяване на контракта помежду им.

Настоящият ангажимент на звездата на „парижани“ е до края на сезон 2022/23, но в близките седмици се очаква да бъдат изгладени подробностите за новата му заплата и срок в договора.

