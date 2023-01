Нюкасъл си тръгна с точка от „Емиратс Стейдиъм“

Арсенал и Нюкасъл Юнайтед не успяха да си отбележат гол в последния кръг от полусезона във Висшата лига, като така се затвърди мнението най-вече за „свраките“, че са отбор, който е готов да надскочи себе си тази година.

Срещата бе изключително двуостра, но така и никой не намери головото си докосване, за да разпечата една от двете врати.

The points are shared at Emirates Stadium. pic.twitter.com/nTco7asRu2