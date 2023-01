Върджил ван Дайк носи още лоши новини за Ливърпул

Лошите новини за Ливърпул изглежда нямат край в последно време, защото след загубата с 3:1 от Брентфорд в началото на годината стана ясно, че Върджил ван Дайк е получил контузия в задната част на бедрото.

Юрген Клоп призна след мача, че лидерът в защитата е бил заменен заради болка в тази част от крака, но последвалите прегледи са установили, че ситуацията е по-сериозна. Или поне така твърди Пол Джойс от The Times.

Прогноза обаче все още няма за завръщането на 31-годишния централен защитник, докато следващият мач на „мърсисайдци“ е на 7 януари срещу Уувърхамптън за ФА Къп.

Virgil van Dijk facing spell on sidelines for Liverpool. Hamstring injury sustained in defeat to Brentford is worse than first feared.