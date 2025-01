ПСЖ предлага голям договор на Мохамед Салах

Ръководството на Пари Сен Жермен предлага голям договор на Мохамед Салах, твърди френския журналист Ромен Коле Годен. Според източника парижкият клуб иска да подпише с крилото на Ливърпул още това лято.

Твърди се, че на 32-годишния Салах му се предлага 3-годишен договор с клауза за 500 хиляди евро седмична заплата.

Междувременно от Ливърпул са готови да удължат договора на Салах за още 2 сезона, като му предложат малко по-ниска заплата от 400 хиляди евро на седмица.

🚨 PSG want to sign Mo Salah this summer and are offering him a three-year deal worth €500,000-a-week. 👀



Liverpool have reportedly only offered him a two-year deal worth €400,000-a-week.



(Source: @RomainCG75) pic.twitter.com/Frgjji1cGT