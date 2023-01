Аякс си договори аржентински национал на вратата

Аякс е напът да се сдобие с услугите на националния вратар на Аржентина - Херонимо Рули, според Фабрицио Романо.

30-годишният страж на Виляреал се очаква да премине медицински прегледи в близките дни, за да реализира трансфера си в Амстердам.

Все още няма яснота за цената, която ще платят нидерландците за Рули. Можем обаче да потвърдим, че той струваше само €5 млн. на „жълтата подводница“ през 2020 г., когато пристигна от Реал Сосиедад, а в последствие се превърна в твърд титуляр за клуба.

Geronimo Rulli will fly to Amsterdam today in order to undergo medical tests and sign the contract as new Ajax goalkeeper. ⚪️🔴🛬 #Ajax



Full agreement in place with Villarreal as revealed in the last 24h - documents are being prepared. pic.twitter.com/03HnGot5nL