Прогонен от Манчестър Юнайтед и Аякс акостира в Байерн Мюнхен

Байерн Мюнхен е напът да предложи подслон на отритнатия от Манчестър Юнайтед и Аякс нидерландски национал - Далей Блинд, според Фабрицио Романо.

Журналистът твърди, че 32-годишният бранител е договорил личните си условия при „баварците“ и предстои да подпише 6-месечен контракт.

В случай, че Блинд се представи добре в този период той ще може да кандидатства за нов договор с по-дълъг срок.

Припомняме, че той разтрогна контракта си с „амстердамци“ по взаимно съгласие през седмицата.

Documents are completed for Daley Blind as new FC Bayern player on a six month deal. Medical tests also done in the morning. 🔴🤝🏻 #FCBayern



There will be no option included in the contract. It will be discussed again in the summer. pic.twitter.com/7M4IRomIeT