Една от новите звезди на Байерн Мюнхен разви перикардит след инфекция с COVID-19 току преди началото на Мондиала

Една от новите звезди на Байерн Мюнхен - Мусаир Мазрауи, е развил перикардит в следствие на инфекция с COVID-19, предаде DW.

25-годишният мароканец се е заразил с вируса в началото на декември, току преди началото на световното първенство в Катар.

The Bayern Munich man played 45 minutes for Morocco in the World Cup semifinal against France despite testing positive for COVID in early December. pic.twitter.com/xz5p1iItrl