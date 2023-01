Манчестър Юнайтед продължава с победната си серия и в Купата на ФА

Манчестър Юнайтед спечели с 3:1 домакинството си на Евертън в третия кръг от ФА Къп, като така продължава безпогрешната си серия от победи след подновяването на шампионата след Мондиала в Катар.

Антони даде ранен аванс на „червените дяволи“, а скоро след това Конър Коуди изравни за „карамелите“. Централният бранител обаче си вкара автогол след почивката, а попадение на Доминик Калвърт-Люин бе отменено заради засада при изграждане на атаката. В последната секунда на добавеното време Алехандро Гарначо спечели дузпа, а Маркъс Рашфорд я реализира, за да се разпише в пети пореден двубой.

Юнайтед е първият тим, достигнал до 4 кръг за Купата на Футболната асоциация, като през уикенда се очаква да научим и останалите 31 отбора.

