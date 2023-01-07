Спортът по ТВ в събота (7 януари)

05.00 Тенис, Юнайтед къп МАХ Спорт 1
08.00 Тенис, Юнайтед къп МАХ Спорт 1
09.20 Ски скокове: Световна купа в Сапоро, голяма шанца, жени Евроспорт 2
10.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
12.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, преследване, жени Евроспорт 1
12.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 2
13.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
14.30 "Тотнъм" - "Портсмут" Диема спорт 2
14.30 "Джилингам" - "Лестър" Диема спорт 3
14.30 "Форест Грийн" - "Бирмингам" Нова спорт
14.30 "Кристъл Палас" - "Саутхемптън" Диема спорт
14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
15.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, преследване, мъже Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Гулегем, мъже Евроспорт 2
16.30 "Лион" - "Мец" МАХ Спорт 1
16.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 1
17.00 "Мидълзбро" - "Брайтън" Диема спорт 2
17.00 "Борнемут" - "Бърнли" Диема спорт 3
17.00 "Блекпул" - "Нотингам" Диема спорт
17.00 "Хъл" - "Фулъм" Нова спорт
17.15 "Виляреал" - "Реал" МАХ Спорт 4
17.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, "Балкан" - ЦСКА МАХ Спорт 2
19.30 "Майорка" - "Валядолид" МАХ Спорт 4
19.30 "Ковънтри" - "Рексъм" Диема спорт 2
19.30 "Брентфорд" - "Уест Хем" Диема спорт
19.30 "Лутън" - "Уигън" Нова спорт
20.00 "Шефийлд Уензди" - "Нюкасъл" Диема спорт 3
20.00 НХЛ, "Ню Джърси" - "НЙ Рейнджърс" МАХ Спорт 2
21.45 Баскетбол, "Барселона" - "Бетис" Диема спорт
21.45 Баскетбол, "Ховентуд" - "Гранада" Нова спорт
22.00 ПСВ "Айндховен" - "Спарта" МАХ Спорт 2
22.00 "Еспаньол" - "Жирона" МАХ Спорт 4
22.00 "Ливърпул" - "Уулвърхемптън" Диема спорт 2
23.00 НХЛ, "Кълъмбъс" - "Каролина" МАХ Спорт 1
23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, трети ден Евроспорт 2
01.00 НБА, "Сан Антонио" - "Бостън" Диема спорт 2
04.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
7 Януари, 2023 08:14 436 1
Спортът по ТВ в събота (7 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис, Юнайтед къп МАХ Спорт 1
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