Спортът по ТВ в събота (7 януари)

05.00 Тенис, Юнайтед къп МАХ Спорт 1

08.00 Тенис, Юнайтед къп МАХ Спорт 1

09.20 Ски скокове: Световна купа в Сапоро, голяма шанца, жени Евроспорт 2

10.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

11.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

12.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, преследване, жени Евроспорт 1

12.35 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 2

13.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

14.30 "Тотнъм" - "Портсмут" Диема спорт 2

14.30 "Джилингам" - "Лестър" Диема спорт 3

14.30 "Форест Грийн" - "Бирмингам" Нова спорт

14.30 "Кристъл Палас" - "Саутхемптън" Диема спорт

14.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

15.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, преследване, мъже Евроспорт 1

16.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Гулегем, мъже Евроспорт 2

16.30 "Лион" - "Мец" МАХ Спорт 1

16.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 1

17.00 "Мидълзбро" - "Брайтън" Диема спорт 2

17.00 "Борнемут" - "Бърнли" Диема спорт 3

17.00 "Блекпул" - "Нотингам" Диема спорт

17.00 "Хъл" - "Фулъм" Нова спорт

17.15 "Виляреал" - "Реал" МАХ Спорт 4

17.30 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, "Балкан" - ЦСКА МАХ Спорт 2

19.30 "Майорка" - "Валядолид" МАХ Спорт 4

19.30 "Ковънтри" - "Рексъм" Диема спорт 2

19.30 "Брентфорд" - "Уест Хем" Диема спорт

19.30 "Лутън" - "Уигън" Нова спорт

20.00 "Шефийлд Уензди" - "Нюкасъл" Диема спорт 3

20.00 НХЛ, "Ню Джърси" - "НЙ Рейнджърс" МАХ Спорт 2

21.45 Баскетбол, "Барселона" - "Бетис" Диема спорт

21.45 Баскетбол, "Ховентуд" - "Гранада" Нова спорт

22.00 ПСВ "Айндховен" - "Спарта" МАХ Спорт 2

22.00 "Еспаньол" - "Жирона" МАХ Спорт 4

22.00 "Ливърпул" - "Уулвърхемптън" Диема спорт 2

23.00 НХЛ, "Кълъмбъс" - "Каролина" МАХ Спорт 1

23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, трети ден Евроспорт 2

01.00 НБА, "Сан Антонио" - "Бостън" Диема спорт 2

04.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1

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