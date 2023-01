Официално: Дешан остава начело на Франция до 2026 година

Селекционерът на Франция Дидие Дешан удължи договора си с националния отбор до 2026 година. Мнозина очакваха, че специалистът ще напусне поста след края на Световното първенство в Катар, но той реши да остане начело на „петлите“ за следващите три години и половина. Той ще води тима както на Евро 2024 в Германия, така и на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико две години по-късно.

„Френската футболна федерация и Ноел Льо Грат, нейният президент, са щастливи да обявят удължаването на договора на Дидие Дешан като селекционер на френския национален тим до юни 2026 година. Ги Стефан, асистентът на Дешан, Франк Равио, треньорът на вратарите, и Сирил Моан, физиотерапевтът, също ще продължат работата си във френския отбор“, се казва в изявление на Френската футболна федерация.

Дешан, който спечели Световното първенство в Русия през 2018-а и Лигата на нациите за 11-те си години на треньорското кормило на „петлите“, изведе Франция до финала в Катар, в който отборът отстъпи на Аржентина след истинска драма, завършила 3:3 в редовното време и продълженията. Тимът загуби с 2:4 при дузпите.

Французите стигнаха и до финала на домашното Евро 2016 под негово ръководство, но допуснаха поражение от Португалия с 0:1 след продължения на „Стад дьо Франс“. „Петлите“ в момента са трети в ранглистата на ФИФА зад Бразилия и Аржентина, които заемат съответно първо и второ място.

𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 has extended his contract as head coach of the France national team until June 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PRwGPanSWp