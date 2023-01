Роберто Мартинес е постигнал устно споразумение за Португалия

Роберто Мартинес е постигнал устно споразумение да стане селекционер на Португалия, съобщава журналистът Дейвид Орнщайн. Испанският наставник очевидно отново ще бъде начело на национален тим, след като подаде оставка като треньор на Белгия след фиаското на Мондиал 2022.

Назначението на наследника на Фернандо Сантош вероятно ще бъде завършено към края на следващата седмица. 49-годишният Мартинес бе обект на интерес от страна на различни други клубове и национални отбори.

Специалистът водеше Белгия от август 2016 година. Под негово ръководство отборът зае трето място на Световното първенство в Русия. На Мондиал 2022 в Катар „червените дяволи“ завършиха трети в група F с 4 точки в 3 мача и не успяха да се класират за 1/8-финалите.

