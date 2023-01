Рашфорд отново носи Юнайтед на плещите си и за Купата на лигата

Маркъс Рашфорд продължава да бележи мач след мач и на практика така носи своя Манчестър Юнайтед и през 1/4-финалите за Купата на лигата срещу Чарлтън Атлетик при успеха с 3:0 на „Олд Трафорд“.

Националът на Англия влезе от резервната скамейка през втората част, а в самия край на срещата вкара на два пъти, за да ореже крилата на гостите в опита им за финален щурм.

In the hat for the final four 🤩🎩 #MUFC || #CarabaoCup

Преди това Антони даде аванс на „червените дяволи“ в 21', за да добави шести гол на сметката си, откакто пристигна в клуба.

Така Юнайтед се превърна в първия полуфиналист в турнира, а в другия двубой от вечерта Нюкасъл последва примера, налагайки се с 2:0 над Лестър Сити.

⏹️ An outstanding effort from the lads but our @Carabao_Cup journey comes to an end 🏆



🔴⚪️ #cafc pic.twitter.com/YczP90vS4V