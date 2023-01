Хари Магуайър: Този ​​клуб e създаден, за да побеждава

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър направи вдъхновено изказване след победата на “червените дяволи” срещу Чарлтън с 3:0 в срещата от 1/4-финалите на Карабао Къп.

„Този ​​клуб e създаден, за да побеждава и беше твърде дълго. Трябва да приемаме всяко състезание сериозно. Все още играем във всички състезания. За разлика от миналия сезон, който беше катастрофа във всички състезания. Знаем, че трябва да се подобрим, но критичното време все още е пред нас и трябва да се представим добре, когато изпитанията дойдат“, каза Магуайър

Бранителят изигра пълни 90 минути, което отдавна не му се беше случвало. Досега в първенството той бе взел участие в едва 7 срещи и записа 377 игрови минути.

„Знаехме, че ще бъде трудно тази вечер, но първият гол дойде навреме, изработихме го наистина добре. Трябва да бъдем малко по-категорични и безмилостни към нашите съперници. Имахме много добри ситуации, но често не нанасяхме решителния удар. Но в крайна сметка си свършихме работата.”

Победата класира Манчестър Юнайтед за 1/2-финалите в надпреварата и “червените дяволи” вече са стъпка по-близо до спечелването на Карабао Къп. Този уикенд предстои и друг важен мач за отбора. В събота те ще се изправят срещу градския съперник Манчестър Сити. Този път успехът е задължителен за “червените дяволи” не просто заради тяхната чест, но и с оглед класирането. Юнайтед вече са на 4-о място в класирането и имат 2 точки преднина пред 5-ия Тотнъм.

Дербито на Манчестър е на 14 януари (събота) на стадион “Олд Трафорд” и започва от 14:30 българско време

