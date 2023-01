Астън Вила върна Лийдс Юнайтед в борбата за оцеляване

Астън Вила се наложи с 2:1 над Лийдс Юнайтед в първия мач от кръга във Висшата лига през настоящия уикенд.

Леон Бейли и Емилиано Буендия вкараха попаденията за „виланите“, докато Патрик Бамфорд върна надеждата за „белите“ с първия си гол за сезона.

Срещата бе изключително оспорвана и всякакъв развой нямаше да бъде считан за незаслужен, но все пак сме по-склонни да смятаме, че Вила демонстрира повече класа в двете фази на играта, за да прибере трите точки.

