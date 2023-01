Американската авантюра на Станислав Иванов приключи скоропостижно

Чикаго Файър разтрогна договора си със Станислав Иванов по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

23-годишният нападател прекара 2 години в американската MLS, но така и не успя да се наложи в тима с оглед факта, че взе участие само в 2 попадения за 27 мача.

Засега не е ясно в каква посока ще поеме дясното крило, макар в бившия му клуб - Левски, да имат нужда от опции именно на неговия пост.

📰 #cf97 has mutually agreed to part ways with Stanislav Ivanov.



Wishing Stani all the best.