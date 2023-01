Порноактрисата нокаутира инфлуенсърката още в първия рунд

Ели Брук постигна втори пореден успех в професионалния бокс, след като принуди съдията на срещата ѝ с Фейт Ордуей да спре мача още в първия рунд.

Порноактрисата започна мощно срещата и прати на земята своята далеч по-висока опонентка след само няколко секунди на ринга.

Инфлуенсърката се изправи преди отброяването до 10, но атаките на Брук не спряха и реферът реши да се намеси, за да предпази здравето на Ордуей.

I want to say a huge thanks to my opponent @FaithOrdway. She reached out to me and asked for the fight, so really I have her to thank for this opportunity.



We didn’t see the real Faith today. I know all too well what first fight nerves can do. We 100% have to run that again x