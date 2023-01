Александър Митрович: Надявам се един ден да се запозная с моя идол - Алън Шиърър (ВИДЕО)

Александър Митров днес е една от сензациите в английската Висша лига, благодарение на мощната си физика и удивителната игра с глава. Това обаче до известна степен се дължи на Алън Шиърър, защото сърбинът признава, че английската легенда е негов идол.

„Понякога преди мач в хотелската стая си пускам YouTube видеа, за да гледам негови голове“, каза нападателят на Фулъм пред beIN Sports.

Той споделя, че би искал един ден двамата да се запознаят. По всяка вероятност това ще е скоро, защото Шиърър често е анализатор за спортните телевизии и нерядко коментира мачовете край терена.

Англичанинът е рекордьор в английския елит с 260 попадения, което го превръща наистина в един от най-великите нападатели на всички времена.

"I like to watch his goals on Youtube... I hope to meet you soon my friend"



Aleksandar Mitrović shares his love for @alanshearer and how the Newcastle legend shaped his own game growing up.



🎤 @CarrieBrownTV #beINPL #NEWFUL ⚫️🏠 pic.twitter.com/Li1MgsnvGR