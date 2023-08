Фулъм силен изходящ трансфер - прибира над 50 милиона евро от Ал Хилал

Фулъм осъществи силен изходящ трансфер, след като продаде Александър Митрович на Ал Хилал, твърди трансферното гуру Фабрицио Романо. Сделката е на стойност над 50 милиона евро, като включва различни клаузи и бонуси.

Договорът на Митрович ще е за три години, като самият той настояваше за този трансфер, но Фулъм и Ал Хилал така и не успяваха да се разберат за крайната цена на трансфера до този момент. Документите ще бъдат подписани и контрактът ще е валиден до 2026-а година, а сърбинът ще мине медицински преглед в утрешния ден в Париж.

Aleksandar Mitrović to Al Hilal, here we go! Three year deal agreed weeks ago — there’s also green light from Fulham for package worth more than €50m 🔵🇸🇦



Documents being checked today in order to be signed, flight booked tonight after medical in Paris.



Contract until 2026. pic.twitter.com/auj4qo8FTK