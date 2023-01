Михайло Мудрик официално е част от Челси след рекорден трансфер (ВИДЕО)

Челси официално се похвали с привличането на Михайло Мудрик в часовете преди началото на дербито с Кристъл Палас във Висшата лига.

Украинецът се смята, че ще струва €100 млн. на „лондончани“, за да постави нов украински рекорд за трансфер след сумарно похарчените пари за Андрий Шевченко в славната му кариера из топ първенствата.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝