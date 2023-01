ЛеБрон Джеймс вече диша във врата на Карим Абдул-Джабар

ЛеБрон Джеймс стана едва вторият играч в историята на NBA, който вкарва над 30 хил. точки в кариерата си.

Звездата на ЛА Лейкърс вече диша във врата на Карим Абдул-Джабар, който все още държи върха в класацията със своите 38 387 точки, но по всичко личи, че 38-годишната звезда на „ангелите“ ще го застигне до края на настоящия сезон.

Джеймс вече има 38 024 точки след 35-те, които вкара, за да донесе успеха на Лейкърс над Филаделфия 76ърс със 113:112 през изминалата нощ.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



