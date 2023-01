Пореден опит за бой между Джейк Пол и Томи Фюри

Сагата около двубоя между Джейк Пол и Томи Фюри на боксовия ринг достигна до нова страница. Този път журналистът Ариел Хелвани обяви, че двамата са се договорили за битка на 25 февруари 2023 г.

Интернет сензацията Пол все още не е имал възможност да се докаже срещу действащ професионален боксьор, тъй като всичките му опоненти са бивши величия от MMA или инфлуенсъри. И все пак най-големият му успех бе срещу Андерсон Силва през миналия октомври.

Jake Paul vs. Tommy Fury is a done deal for Feb. 25, per sources.