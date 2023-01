Севиля опитва да спаси сезона си с успех за купата

Алавес отстъпи с 0:1 на Севиля в един от последните мачове от 1/8-финалите за Купата на краля.

Иван Ракитич вкара единствения гол малко след подновяването на играта след почивката между полувремената след единствения точен удар за тима си в срещата.

Успехът за „андалусийци“ се превръща в една от последните надежди за тима, за да спаси кошмарния си сезон, който прави дотук в Примера Дивизион, където мнозина дори смятат, че има шанс да изпадне.

На този етап обаче отборът на Хорхе Сампаоли е сред най-добрите 8 за купата, така че има изгледи за подобрение на цялостната обстановка на „Рамос Санчез Писхуан“.

Through to the 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 ☑️



🔵 0️⃣-1⃣ ❤️ (95’) #CopaDelRey 🏆 pic.twitter.com/Q3RMWi2Fgd