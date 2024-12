Легенда се сбогува с футбола със сълзи, "Бернабеу" го изпрати по шампионски

Легендарният Хесус Навас се сбогува с футбола при загубата на неговия Севиля с 2:4 от Реал Мадрид. 39-годишният футболист бе изпратен като шампион от публиката на „Сантиаго Бернабеу“ и това го разчувства. Карло Анчелоти го прегърна и му благодари за това, което е дал на футбола, същото направиха и играчите на "лос бланкос". Преди двубоя футболистите на Реал Мадрид показаха огромно уважение към Навас, правейки шпалир на десния бек, а от клуба му подариха специална фланелка.

Навас, който влезе в игра в 65-ата минута, се просълзи на терена след последния съдийски сигнал, а пред журналистите емоциите надделяха още повече и той се разплака.



„Никога през живота си не съм виждал подобно нещо на противников стадион. Направо лудост. През последните няколко минути не виждах нищо - гледах към земята, спомняйки си всички моменти, които преживях, радостта, която дадох на Севиля. Мисля, че да направиш толкова много хора щастливи, е нещо уникално. Имахме две много трудни години в Севиля и се радвам, че бях в отбора в този момент“, каза Навас.

Навас игра за Севиля в продължение на 17 г. - от 2003 до 2013 г. и от 2017 г. до момента. Между двата му периода той бе футболист на Манчестър Сити, с който стана шампион на Англия за 2014-а. Със Севиля триумфира два пъти с Купата на Испания, 4 пъти с Лига Европа и по веднъж със Суперкупата на Испания и Европа. С Манчестър Сити Хесус стана шампион на Англия през 2014 г.

Thank you for everything, Jesús 👏❤️#GraciasNavas | #Despedidadeleyenda pic.twitter.com/izvjPm7hfK