Това ли е краят за легендата - Рафаел Надал?

Рафаел Надал без съмнение е един от най-великите тенисисти на всички времена. Някои дори биха казали, че е сред величията изобщо в спорта и отново не бихме спорили прекалено разгорещено. Но началото на сезон 2023 за „Матадора“ дава ясни сигнали, че кариерата му е към своя край.

36-годишният испанец отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Австралия от Макензи МакДоналд с 4:6, 4:6, 5:7. Това се превърна в седмата му загуба от 9 мача. Opta изчислява, че за последно той бе на губещата страна в 7 срещи в рамките на предходните му 63 двубоя на кортовете из света. Това само доказва ясния контраст в представянето му сега и до преди няколко месеца.

