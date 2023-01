Манчестър Юнайтед изгуби точки и Касемиро преди дербито с Арсенал

Кристъл Палас постигна равенство - 1:1, срещу Манчестър Юнайтед, като така съсипа инерцията, която „червените дяволи“ си създадоха преди голямото дерби срещу Арсенал през уикенда.

Бруно Фернандеш откри резултата в края на първата част след поредната страхотна асистенция на Кристиян Ериксен.

След почивката Ерик тен Хаг по някаква причина реши да остави Касемиро прекалено дълго на терена, въпреки риска от жълт картон за бразилеца. Той в крайна сметка разочарова треньора си в 80', когато изрита през коленете Вилфред Заха и така си спечели наказание за натрупани официални предупреждения само кръг преди рискът да бъде изчистен, според регламента на Висшата лига.

Кошмарът за гостите стана пълен в 91', когато Майкъл Олизе застана зад топката при един пряк-свободен удар от около 23 метра дистанция до вратата. Французинът стреля с левия си крак, прати топката в гредата, тя рикошира в земята и изпъна горната страна на мрежата зад Давид де Хеа.

„Орлите“ по този начин затвориха първата половина от сезона с актив от 23 точки и са на съвсем безопасна дистанция от зоната на изпадащите, докато Манчестър Юнайтед не успя да измести Манчестър Сити в класирането, а вече има равен актив с градския си съперник (39 точки), но е с мач повече и по-лоша голова разлика.

Припомняме, че на 22 януари от 18:30 часа българско време на „Емиратс“ Арсенал ще приеме „червените дяволи“ в едно от най-големите дербита на „острова“.

