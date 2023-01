В 8 от 10 тоалетни на стадиона на Тотнъм са открити следи от кокаин

Британското издание “Дейли Мейл” публикува обширен материал, посветен на нарастващия брой случаи на употреба на наркотици на по време на футболни мачове. Разследване на медията е установило, че следи от кокаин са били открити в 8 от 10 тоалетни на стадиона на Тотнъм след дербито на Северен Лондон между “шпорите” и Арсенал. Следи от забранени вещества са намерени и в тоалетните на "Олд Трафорд" след сблъсъка между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити през уикенда.

“По никакъв начин не съм шокиран от тези данни. За хората, които работят във футбола, употребата на кокаин по време на мачове е много често срещана. Това се случва навсякъде, от Премиър лийг до по-ниските дивизии", коментира председателят на Асоциацията на служителите по футболна сигурност (FSA) Пол Люис.

