Усик с брадва в ръка към Фюри: Заекът идва за теб, Шкембо!

Олександър Усик отново се нахвърли върху Тайсън Фюри в социалните мрежи, за да се заяде с физическата форма на британеца.

„Заекът идва за теб, Шкембо!“, написа украинецът под своя снимка в Twitter, на която цепи дърва.

Основните нападки между двамата са именно на тема физика, като „Циганския крал“ акцентира върху ниския ръст на съперника.

The rabbit is coming for you.Belly!@Tyson_Fury pic.twitter.com/2fcymEaLIX