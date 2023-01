Чайка наака Александър Зверев по време на Australian open (ВИДЕО)

Александър Зверев едва ли можеше да прекара по-лошо деня си в Мелбърн днес, тъй като загуби от Майкъл Мо във втория кръг на Australian Open, а по време на мача чайка се изака върху главата му, научихме от Eurosport.

Поверието гласи, че пилешкото ако е на късмет, но днес видяхме истинско доказателство, че това съвсем не е така.

Зверев отстъпи с 3:1 на американския си опонент в един от първите си големи мачове след контузия от миналото лято.

A perfect shot from the Australian Open bird 💩🤣



Alexander Zverev will be hoping he gets some good luck after that 🍀#AusOpen | @AlexZverev pic.twitter.com/Bi1TDcfz1q