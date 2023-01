Стефанос Циципас се класира за четвъртия кръг на Australian Open

Третият поставен при мъжете Стефанос Циципас (Гърция) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Циципас победи Талон Грикспоор (Нидерландия) в три сета – 6:2, 7:6(5), 6:3 в мач, продължил два часа и осем минути и на осмифиналите ще се изправи срещу италианеца Яник Синер.

Той демонстрира силна игра срещу нидерландеца за радост на гръцките фенове на „Род Лейвър Арина“.

