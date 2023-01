Арсенал уговори полски национал от Серия А

Арсенал е напът да реализира втория си зимен трансфер в лицето на Якуб Кивиор от Специя, според Фабрицио Романо.

22-годишният полски национал е една от малкото наистина класни фигури в състава на борещия се за оцеляване тим от Серия А.

Журналистът смята, че „артилеристите“ са постигнали успех около трансферната сума и заплатата му, като остава само той да премине медицински прегледи в Лондон преди да парафира до лятото на 2028 г.

Arsenal and Spezia have just signed the documents/contracts for Jakub Kiwior deal. Sealed between clubs few mins ago. ⚪️🔴✍🏻🇵🇱 #AFC



Kiwior will fly to London with his agent to complete the medical tests and then sign the contract until June 2028. pic.twitter.com/i0XOkWnT1d